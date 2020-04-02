В Украине гниет уникальный американский автомобиль

В Закарпатской области в одном из заброшенных сараев обнаружен уникальный 51-летний Dodge Charger Daytona.

К сожалению, время сделало свое черное дело, и машина пребывает в плачевном состоянии.

Данное авто представляет собой дорожную версию гоночного автомобиля для участия в NASCAR. Всего в свет вышло полтысячи подобных экземпляров.

Уникальный масл-кар приводился в движение 425-сильным мотором объемом 7 литров. До сотни километров в час Charger Daytona разгоняется за пять с половиной секунд.

Говорят, что в Украине данный экземпляр прописался более 20 лет назад. Житель Закарпатской области пригнал его из Канады, а потом до автомобиля никому не было дело. Владелец уехал жить в Италию, и о масл-каре и вовсе забыли. Теперь нужно найти желающих взяться за восстановление этого ценного экспоната.