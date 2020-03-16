В Украине обнаружили "капсулу времени": "Жигули" 1984 года в идеальном состоянии

В Украине обнаружили &amp;quotкапсулу времени&amp;quot: &amp;quotЖигули&amp;quot 1984 года в идеальном состоянии

Во Львовской области в городе Стрый нашли редкую "капсулу времени" — ВАЗ-2106 "Жигули" 1984 года выпуска с минимальным пробегом. Несмотря на свой очень пожилой возраст автомобиль находится в идеальном состоянии.

Эти "Жигули" в середине 1980-х годов купил ученый-физик после выхода на пенсию. На них он ездил мало – пробег всего чуть больше 23 000 км. Автомобиль хранился всегда в гараже. Он ни разу не попадал в ДТП.

Залог долголетия — аккуратное вождение, регулярный осмотр и регулярная замена расходных материалов. И, конечно же, сказалось то, что на автомобиле мало ездили. Впрочем, бывают водители, которые умудряются "убить" машину и за 20 000 км пробега.

В Украине обнаружили &amp;quot;капсулу времени&amp;quot;: &amp;quot;Жигули&amp;quot; 1984 года в идеальном состоянии

В Украине обнаружили &amp;quot;капсулу времени&amp;quot;: &amp;quot;Жигули&amp;quot; 1984 года в идеальном состоянии

Недавно "Жигули" 1984 года выпуска сменили владельца. Теперь они ездят по Киеву. Надеемся, что новый хозяин будет таким же аккуратным и педантичным, как и бывший ученый-физик.

В Украине обнаружили &amp;quot;капсулу времени&amp;quot;: &amp;quot;Жигули&amp;quot; 1984 года в идеальном состоянии

В Украине обнаружили &amp;quot;капсулу времени&amp;quot;: &amp;quot;Жигули&amp;quot; 1984 года в идеальном состоянии

Напомним, что серийное производство ВАЗ-2106 началось в 1976 году. На конвейере эта модель продержалась до 2006 года. За это время сделали более 4,3 млн экземпляров "шестерки".


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
МАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грнМАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
На сколько завышены цены на бензин в УкраинеНа сколько завышены цены на бензин в Украине
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
На подъездах к Киеву за неделю обнаружили 30 перегруженых фурНа подъездах к Киеву за неделю обнаружили 30 перегруженых фур
Самый длиннокрылый самолет вернется к летным испытаниям через полгодаСамый длиннокрылый самолет вернется к летным испытаниям через полгода
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей ЗакарлюкаБывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
На неоткрывшемся Женевском автосалоне выбрали «Автомобиль года 2020».На неоткрывшемся Женевском автосалоне выбрали «Автомобиль года 2020».
Благодаря теплой погоде в Киеве начались активные работы по ремонту дорог, - КГГАБлагодаря теплой погоде в Киеве начались активные работы по ремонту дорог, - КГГА
Суд приговорил к 10 годам тюрьмы водителя, сбившего насмерть двух пешеходов в ХмельницкомСуд приговорил к 10 годам тюрьмы водителя, сбившего насмерть двух пешеходов в Хмельницком
До конца года Киев намерен приобрести 70 эко-автобусов, - КличкоДо конца года Киев намерен приобрести 70 эко-автобусов, - Кличко
"Укрзализныця" назвала самые популярные внутренние рейсы прошлого года"Укрзализныця" назвала самые популярные внутренние рейсы прошлого года
Последние новости
Подгружаем последние новости