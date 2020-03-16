В Украине обнаружили "капсулу времени": "Жигули" 1984 года в идеальном состоянии

Во Львовской области в городе Стрый нашли редкую "капсулу времени" — ВАЗ-2106 "Жигули" 1984 года выпуска с минимальным пробегом. Несмотря на свой очень пожилой возраст автомобиль находится в идеальном состоянии.

Эти "Жигули" в середине 1980-х годов купил ученый-физик после выхода на пенсию. На них он ездил мало – пробег всего чуть больше 23 000 км. Автомобиль хранился всегда в гараже. Он ни разу не попадал в ДТП.

Залог долголетия — аккуратное вождение, регулярный осмотр и регулярная замена расходных материалов. И, конечно же, сказалось то, что на автомобиле мало ездили. Впрочем, бывают водители, которые умудряются "убить" машину и за 20 000 км пробега.

Недавно "Жигули" 1984 года выпуска сменили владельца. Теперь они ездят по Киеву . Надеемся, что новый хозяин будет таким же аккуратным и педантичным, как и бывший ученый-физик.

Напомним, что серийное производство ВАЗ-2106 началось в 1976 году. На конвейере эта модель продержалась до 2006 года. За это время сделали более 4,3 млн экземпляров "шестерки".