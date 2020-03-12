Беспилотное судно готовят к походу через Атлантику

Беспилотное судно готовят к походу через Атлантику

В сентябре 2020 года будет отмечаться 400-летие Mayflower — корабля, на котором в 1620 году в Северную Америку прибыли одни из первых английских поселенцев. В честь этого события один из первых полностью автономных полноразмерных кораблей повторит этот путь, проплыв из Плимута в Великобритании до Плимута в американском штате Массачусетс. В настоящее время судно, которое также назвали Mayflower, находится на финальном этапе строительства в Польше.

В нынешнем месяце также будет протестирован прототип системы AI Captain на базе искусственного интеллекта IBM, благодаря которой автономный корабль Mayflower сможет без участия человека пересечь Атлантический океан. Испытания пройдут в Великобритании под наблюдением команды исследовательского судна Плимутской морской лаборатории Plymouth Quest и позволят оценить, как работает система искусственного интеллекта AI Captain в реальных морских условиях.

В течение последних двух лет специалисты занимались разработкой моделей искусственного интеллекта корабля, используя более миллиона морских изображений, собранных с камер в заливе Плимут-Саунд в Великобритании, а также базы данных с открытым исходным кодом. Благодаря возможностям искусственного интеллекта и периферийным вычислительным системам IBM во время плавания Mayflower сможет самостоятельно перемещаться в открытом море, распознавать корабли, буи и такие препятствия, как земля, волнорезы и мусор.

В мае, после трёх месяцев испытаний судна с участием человека, инженеры планируют продолжить тестирования по оценке полностью автономной работы Mayflower. По мнению экспертов, успешная реализация этого проекта поспособствует дальнейшему развитию автономных кораблей, а также трансформирует будущее научных морских исследований. В настоящее время крупные порты по всему миру уже инвестируют средства в подготовку к эксплуатации автономных кораблей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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