SkyUp отложила запуск новых рейсов в Италию

Авиакомпания SkyUp Airlines решила отложить запуск новых рейсов в Италию.

Об этом говорится на сайте перевозчика.

Начало полетов из Киева в Рим, Бергамо и Болонью перенесли с 29 марта на 1 июня, из Киева - в Пизу - с 1 апреля на 1 июня, из Киева в Бари - с 30 марта на 1 мая. Полеты из Львова в Рим и Бергамо тоже начнутся 1 июня, а не 29 марта.

Старт полетов в Римини и Ламецию Терме, запланированный на 30 мая 2020, а также в Катанию (начало 26 мая) пока остается без изменений.

Выполнение рейсов в Неаполь продолжится без изменений.

Рейсы в Турин были отменены раньше.

Также SkyUp решила на месяц сократить частоту рейсов в израильский Тель-Авив.

На направлении из Львова отменены шесть рейсов (19, 26, 30 марта, 2, 6, 13 апреля); из Запорожья - пять (15, 22, 29 марта, 5, 12 апреля), а из Харькова полеты вообще не начнутся.

Напомним, что Италия в последние дни стала главным очагом эпидемии коронавирусной болезни COVID-19. Там умерли уже 630 человек, количество заразившихся превысило 10 тысяч человек.