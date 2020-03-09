На одесской трассе водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

Предполагаемого виновника нашли в Белой Церкви.

На одесской трассе водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП

На трассе Киев - Одесса водитель автомобиля Volkswagen Caravelle сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП, оставив ее на проезжей части.

Как сообщает пресс-служба полиции, это произошло в темное время суток в районе пешеходного перехода в селе Юрковка (Ставищенский район Киевской области).

Рядом с телом погибшей были найдены обломки пластика и стекла автомобиля.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителя удалось установить марку машины, сбившей женщину, а позже и ее владельца, которым оказался 28-летний житель города Белая Церковь.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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