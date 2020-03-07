Самый длиннокрылый самолет вернется к летным испытаниям через полгода

Компания Stratolaunch успешно провела первый полет своего самолета Model 351 в апреле прошлого года. Через несколько месяцев, однако, проект самолета столкнулся с финансовыми трудностями — и его выставили на продажу. Теперь же стало известно, что Stratolaunch возобновит летные испытания машины, однако при этом несколько изменив концепцию: если ранее самолет планировали использовать в качестве воздушной платформы для запуска ракеты Pegasus XL, сейчас его собираются применять как носитель для атмосферных и суборбитальных гиперзвуковых аппаратов (о каких аппаратах идет речь, пока неясно; указывается, что они могут быть собственной и сторонней разработки).

О возобновлении летных испытаний сообщил вице-президент Stratolaunch Марк Биттерман (Mark Bitterman), передает SpaceNews. Он указал, что компания планирует начать испытательные полеты в сентябре текущего года; планируется, что она будет проводить как минимум один полет в месяц.

Stratolaunch Model 351 является самым длиннокрылым самолетом в мире: крыло аппарата, имеющего двухфюзеляжную конструкцию, составляет в длину 117,3 метра.



