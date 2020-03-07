Toyota отзовет 3,2 миллиона автомобилей

Toyota отзовет 3,2 миллиона автомобилей

Компания Toyota объявила о новом масштабном отзыве, передает Bloomberg. Под него подпадают 3,2 миллиона автомобилей, проданных в разных странах. Отзыв вызван обнаруженной проблемой с бензонасосом — из-за нее может перестать работать двигатель или может быть потеряна мощность при движении на невысокой скорости.

Отзыв коснется моделей Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon, Corolla и Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX. Машинам должны будут бесплатно заменить топливный насос.

Недавно мы писали о другом масштабном отзыве Toyota; компания в январе объявила об отзыве 3,4 млн автомобилей ввиду возможности электронного сбоя, который может привести к тому, что подушки безопасности не сработают при ДТП.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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