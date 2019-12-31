Toyota придумала новое имя для кроссовера.

Бюро по патентам и товарным знакам США зарегистрировало права компании Toyota на название 4Active. Как водится, сфера его использования не уточняется, но можно предположить, что имя зарезервировали для одного из будущих кроссоверов.

У «Тойоты» есть модель 4Runner, так что запатентованное обозначение хорошо с ним перекликается. И, скорее всего, его выделят не внедорожнику, а компактному паркетнику. Американские СМИ предполагают, что это будет серийная версия концепта Toyota FT-4x (на фото в заголовке) – идеологического преемника модели FJ Cruiser, а по габаритам нечто среднего меду C-HR и RAV4.

Пока, правда, никаких официальных слов от «Тойоты» по поводу слухов вокруг названия 4Active не прозвучало. Напомним, что ранее новое обозначение для внедорожника LX запатентовал Lexus (LX 600), а Volkswagen на днях закрепил за собой названия T-Sport, T-Go и T-Coupe.

Одну из будущих моделей могут назвать 4Active.