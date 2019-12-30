В Киеве возле Софийской площади ограничат движение транспорта в новогоднюю ночь

Метро в ночь с 31-го на 1-е будет работать на три часа дольше.

В Киеве возле Софийской площади ограничат движение транспорта в новогоднюю ночь
Фото: Центр організації дорожнього рухуФБ

В новогоднюю ночь и в первый день нового года возле Софийской площади ограничат движение транспорта. Об этом на фейсбуке сообщил центр организации дорожного движения.

Машины не будут пропускать Владимирским проездом и по ул. Владимирской (от дома № 23 ул. Софиевской до Рыльского переулка) с 20:00 31 декабря до 03:00 1 января и с 14:00 до 22:00 1 января.

Кроме того, столичный метрополитен в ночь с 31-го на 1-е будет работать на три часа дольше, фуникулер – круглосуточно.

Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси также будут ездить после полуночи. Расписание можно посмотреть на сайте "Киевпастранса".

С начала декабря в Киеве открыли движение по Крещатику в выходные, праздничные и нерабочие дни, чтобы сильно не перегружать движение, поскольку на время подготовки и празднования Нового года и Рождества вдоль Владимирского проезда органичено движение транспорта.

Напомним, по данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, большинство украинцев (67%) намерены оставаться в новогоднюю ночь дома.

Еще 16,5% украинцев встретят Новый год в гостях, 6,3% - еще не решили, 3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.

Более того, по данным "Укзализныци", 17 тысяч человек встретят Новый год в поезде.



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