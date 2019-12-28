УЗ: 17 тысяч человек встретят Новый год в поезде

Около 17 тысяч человек встретят Новый год в поезде.

Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

"На поезда дальнего следования, которые будут курсировать в новогоднюю ночь 2019/2020, "Укрзализныця" предложила 66 846 мест. Из них 16 678 мест уже выкуплено пассажирами, которые будут направляться на праздник или путешествовать по делам", - сказано в сообщении.

Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

Для обеспечения массовых новогодних и рождественских перевозок в 2019 году "Укрзализныця" назначила 49 дополнительных поездов и дополнительные рейсы, что на 9 поездов больше, чем в прошлом году. Кроме того, ряд поездов будет курсировать по удлиненным маршрутам.