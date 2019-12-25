В РоSSии во время аварийной посадки опрокинулся пассажирский вертолет, есть пострадавшие

Их состояние оценили как средней степени тяжести, двоих оперируют.

В РоSSии во время аварийной посадки опрокинулся пассажирский вертолет, есть пострадавшие
Фото: DP.ru

В Красноярском крае РоSSии вертолет Ми-8 опрокинулся во время аварийной посадки, в результате чего пострадали шесть человек. Всего на борту находилось 23 человека, пишет "Интерфакс".

Вначале сообщалось о троих пострадавших – командире судна и двоих пассажирах. Однако позже в Минздраве сообщили, что их количество увеличилось.

"По последним данным, поступили шесть человек, четыре обследуются, два оперируются, все в средней степени тяжести", – сказал собеседник агентства.

Известно, что воздушное судно принадлежит авиакомпании "КрасАвиа". Во время взлета оно попало в снежный вихрь и совершило аварийную посадку на территории аэропорта поселка Байкит. У вертолета повредилась хвостовая балка и лопасти несущего винта, он опрокинулся на бок.

Известно, что судно планировало совершить полет из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.

Напомним, 24 декабря первый серийный экземпляр нового роSSийского истребителя Су-57 разбился во время испытаний. Пилот успел катапультироваться и выжил, его эвакуировали из тайги на вертолете.



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