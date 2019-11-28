Первую партию электрокроссоверов Ford раскупили

Недавно компания Ford презентовала свой первый электромобиль — электрокроссовер в стиле «Мустанга» Mustang Mach-E. Первой на рынок должна выйти версия First Edition; тираж данный версии Ford не раскрывает, однако отмечает, что он будет «очень ограниченным».

На First Edition уже открыли предзаказ — это произошло 18 ноября. Забронировать электромобиль можно было, оставив депозит в 500 долларов. Как указывается, к сегодняшнему дню всю первую партию Mustang Mach-E уже полностью раскупили (разумеется, возможно, что кто-то из клиентов еще отменит предзаказ). Цена First Edition составляет 59,9 тысячи долларов.

В принципе же Mustang Mach-E будет доступен на рынке с задним и полным приводом; мощность силовых установок будет составлять от 255 до 459 лошадиных сил, а емкость аккумуляторных блоков — 75,7 и 98,8 киловатт-часа (запас хода же, в зависимости от варианта, будет варьироваться от 340 до 600 километров). Всего в 2020 году Ford планирует произвести 50 000 электрокроссоверов.



