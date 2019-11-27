В Одессе из-за отказа двигателя аварийно сел самолет

На борту находились два человека, никто не пострадал.

В Одессе из-за отказа двигателя аварийно сел самолет
Аэропорт "Одесса"
Фото: #facebook#.com/pg/odessa.aero

В Одессе в международном аэропорту совершил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет YAK-18. Это произошло из-за отказа двигателя, сообщили на странице аэропорта в Facebook.

"Воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома "Гидропорт". На борту находились два человека", - уточнили представители аэропорта.

Сообщается также, что ЧП обошлось без пострадавших, аэропорт штатный режим работы не прерывал.

Напомним, что 21 ноября в одесском аэропорту повредились сразу два самолета. Вначале частный самолет одной из турецких авиакомпаний заблокировал взлетно-посадочную полосу. У него на взлете подломилась стойка шасси.

Позднее передняя стойка шасси подломилась у Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевшего по маршруту Стамбул - Одесса.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожникаВ Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожника
В аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шассиВ аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шасси
Водитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелоеВодитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелое
В Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водительВ Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водитель
Сокращение субсидий в Китае обрушило рынок электромобилей почти вдвоеСокращение субсидий в Китае обрушило рынок электромобилей почти вдвое
Блок рекламы


Похожие новости
На одесской трассе из-за гололеда произошло ДТП с 11 автомобилямиНа одесской трассе из-за гололеда произошло ДТП с 11 автомобилями
В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли более 20 людейВ ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли более 20 людей
В аэропорту "Львов" из-за непогоды самолет выкатился за пределы взлетной полосыВ аэропорту "Львов" из-за непогоды самолет выкатился за пределы взлетной полосы
Из-за аварии танкера в Одессе загрязнение воды в 53 раза выше нормыИз-за аварии танкера в Одессе загрязнение воды в 53 раза выше нормы
В аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шассиВ аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шасси
В Одессе пассажирка получила травмы, выпав на ходу из маршруткиВ Одессе пассажирка получила травмы, выпав на ходу из маршрутки
Количество ДТП из-за пьяных водителей в 2019 году выросло на четвертьКоличество ДТП из-за пьяных водителей в 2019 году выросло на четверть
Rolls-Royce создаст гибридный самолетRolls-Royce создаст гибридный самолет
В NASA представили первый электрический самолетВ NASA представили первый электрический самолет
Пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за "минирования" эвакуировали на станции "Полтава Киевская"Пассажиров поезда "Бахмут-Львов" из-за "минирования" эвакуировали на станции "Полтава Киевская"
Последние новости
Подгружаем последние новости