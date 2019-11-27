Ограниченная партия электромобилей Ford Mustang Mach E First Edition распродана за год до выхода

Ограниченная партия электромобилей Ford Mustang Mach E First Edition распродана за год до выхода

Компания Ford, представившая на прошлой неделе электромобиль Mustang Mach E, сразу же открыла на своём сайте резервирование покупки новинки. Как стало известно, версия Ford Mustang Mach E First Edition, лимитированный выпуск которой начнётся осенью следующего года, уже распродана.

Электромобиль Mustang Mach-E будет доступен в 5 разных комплектациях, включая First Edition, Select, Premium, California Route 1 и GT. Две из них будут доступны в конце 2020 года, а остальные — в начале 2021 года. First Edition является специальной «ранней» версией автомобиля для клиентов, которые хотели бы получить его в числе первых.

При резервировании любой из версий Ford Mustang Mach необходимо внести на депозит $500.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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