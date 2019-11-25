Водитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелое

22-летний житель Боярки, который был за рулем микроавтобуса Volkswagen, вчера днем врезавшегося в автомобиль Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, находится не в тяжелом состоянии. Об этом LB.ua сообщили в Киево-Святошенской районной больнице.

“Состояние у него не тяжелое, он двигается и в сознании. Я не имею права разглашать больше, только с его разрешения”, – ответил заместитель главврача по медицинскому обслуживанию Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Алексей Зубко.

Напомним, вчера в 13:30 в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области Николай Кулеба нарушил правила дорожного движения, попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. С ним были двое сыновей – 19-ти и 10-ти лет. Младшего доставили в “Охматдет”, он находится в реанимационном отделении. Старший сын вместе с Кулебой в “Феофании”. Водителя микроавтобуса Volkswagen отвезли в Киево-Святошинскую районную больницу в Боярке.