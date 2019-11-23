Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для изучения Антарктиды

Соглашение на приобретение судна заключат до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан.

Кабинет министров выделил 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса для нужд украинских полярников, которые изучают Антарктиду.

Соответствующее решение было принято 20 ноября, информирует пресс-служба Кабмина.

Ожидается, что соглашение на приобретение судна заключат до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан.

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"Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. Сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где мы уже учтем наличие собственного судна", - отметила министр образования Анна Новосад.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий заявил, что с конца 20 века Украина не имела необходимых судов, которые позволили бы изучать Мировой океан и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский". Он считает, что приобретение нового судна увеличивает научные возможности Украины.

Отмечается, что восстановление рейсов также актуально с точки зрения политики и экономики. Ведь Украина имеет международные обязательства по изучению Южного океана и ведет там рыболовный промысел.