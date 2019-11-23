Кабмин выделил средства на приобретение ледокола для изучения Антарктиды

Соглашение на приобретение судна заключат до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан.

Кабинет министров выделил 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса для нужд украинских полярников, которые изучают Антарктиду.

Соответствующее решение было принято 20 ноября, информирует пресс-служба Кабмина.

Ожидается, что соглашение на приобретение судна заключат до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан.

Фото: facebook.com/UAMON

"Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. Сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где мы уже учтем наличие собственного судна", - отметила министр образования Анна Новосад.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий заявил, что с конца 20 века Украина не имела необходимых судов, которые позволили бы изучать Мировой океан и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский". Он считает, что приобретение нового судна увеличивает научные возможности Украины.

Отмечается, что восстановление рейсов также актуально с точки зрения политики и экономики. Ведь Украина имеет международные обязательства по изучению Южного океана и ведет там рыболовный промысел.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожникаВ Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожника
Поезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку в наушникахПоезд под Киевом сбил 18-летнюю девушку в наушниках
В Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водительВ Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водитель
В США появилась полноприводная Toyota Camry.В США появилась полноприводная Toyota Camry.
В Киеве построили первый тоннель для метро на ВиноградарьВ Киеве построили первый тоннель для метро на Виноградарь
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин запретил импорт старых грузовых вагонов из РоSSииКабмин запретил импорт старых грузовых вагонов из РоSSии
Кабмин объявил эксперимент с водительскими правами в смартфонеКабмин объявил эксперимент с водительскими правами в смартфоне
Водители фур съехались под Кабмин на пикетВодители фур съехались под Кабмин на пикет
Кабмин расширил перечень платных номеров на автомобильКабмин расширил перечень платных номеров на автомобиль
Кабмин утвердил стратегию ремонта дорог между райцентрамиКабмин утвердил стратегию ремонта дорог между райцентрами
В Кабмине анонсировали запуск парома в ИталиюВ Кабмине анонсировали запуск парома в Италию
"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог
Ford снабдила средствами автоматического торможения тележку для супермаркетовFord снабдила средствами автоматического торможения тележку для супермаркетов
Кабмин выделил 200 млн гривен на проектирование аэропорта "Приднепровье"Кабмин выделил 200 млн гривен на проектирование аэропорта "Приднепровье"
Кабмин направил в регионы 500 млн на школьные автобусы и спецтранспортКабмин направил в регионы 500 млн на школьные автобусы и спецтранспорт
Последние новости
Подгружаем последние новости