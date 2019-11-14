В Киевской области поезд снес с легковушку, выехавшую на переезд на красный свет

В Киевской области локомотив поезда сообщением Казатин-Жашков под управлением 53-летнего машиниста столкнулся с автомобилем 35-летней жительницы Фастова.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба местной полиции.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Предварительно установлено, что женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на красный свет. В результате ДТП автомобиль и локомотив получили механические повреждения.

Потерпевшая жива, но получила серьезные травмы. С политравмой, многочисленными ушибами, переломом ребер и открытой черепно-мозговой травмой она доставлена в реанимацию. Из-за аварии задержки в движении поездов не было.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил).

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Напомним, ранее на трассе "Одесса-Измаил" грузовик врезался в поезд.