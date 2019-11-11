В Киеве поймали более 10 тыс. пьяных за рулем с начала года

Уровень алкоголя в крови нередко превышает допустимый более чем в 10 раз.

В Киеве поймали более 10 тыс. пьяных за рулем с начала года
Фото: facebook.com/kyivpatrol

Патрульная полиция Киева с начала года выявила более 10 тысяч нетрезвых водителей.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

За прошедшие выходные патрульные обнаружили 85 нетрезвых водителей, за прошедшую неделю - 257, а с начала года более 10 тысяч! Эти цифры просто поражают. В среднем за день в столице патрульные выявляют 33 нетрезвых водителя", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что показатели драгера, которые демонстрируют сильное состояние алкогольного опьянения у нарушителей, поражают еще больше.

"С такими показателями алкоголя человеку трудно ходить, а не то что управлять транспортным средством. Напомним, максимально допустимый уровень алкоголя для управления транспортным средством - 0,2 промилле", - говорится в сообщении.

При этом на фото, размещенных на странице столичной патрульной полиции, зафиксированы показания драгера и более чем в 10 раз выше - до 2,99 промилле.

Полицейские призывают водителей даже не думать о возможности управления машиной после употребления алкоголем и помнить о последствиях, к которым это приводит.

"Просим всех граждан, которые стали очевидцами того, как водитель с признаками опьянения садится за руль - немедленно сообщать об этом на службу 102. Помните, ваш звонок может спасти кому-то жизнь", - добавили в полиции.

Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.

За полгода патрульная полиция Киева составила 6083 протокола на водителей с признаками опьянения. Больше всего пьяных водителей было в Днепровском районе столицы.

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