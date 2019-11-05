В Днепре внедорожник врезался в маршрутку, пострадало 7 человек

По предварительным данным, водитель внедорожника не справилась с управлением.

Сегодня, 5 ноября в Днепре на улице Овражной произошло ДТП с участием маршрутки и внедорожника Volkswagen, госпитализировано 7 человек. Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Фото: патрульная полиция Днепропетровской области

По предварительным данным, 29-летняя водитель внедорожника Volkswagen не справилась с управлением и автомобиль занесло на встречную полосу, где в это время ехала маршрутка. Детали аварии выяснит следователь по ДТП.

Фото: патрульная полиция Днепропетровской области

По данным патрульных, 6 пассажиров маршрутки получили ушибы, их госпитализировали. Водитель Volkswagen тоже получила травмы, ее доставили в больницу.

Напомним, 2 ноября в Каменца-Подольского съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. В результате ДТП 31-летний водитель и семь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.

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