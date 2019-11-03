В Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик, двое погибших

50-летний и 40-летний мужчины были жителями Черкасс.

В Черкасской области &quot;Жигули&quot; влетели под грузовик
Фото: https://www.facebook.com/cherkasypatrulpolice
В Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик

В Черкасской области автомобиль “Жигули” влетел под грузовик, в результате чего погибли двое жителей Черкасс. Об этом информирует Нацполиция области.

Авария произошла вблизи поселка Благодатное.

"По предварительной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости и дистанции и столкнулся с грузовиком DAF", - говорится в сообщении.

На момент приезда медиков водитель и пассажир "Жигулей" были мертвы. Их тела из поврежденного автомобиля освободили спасатели.

50-летний и 40-летний мужчины были жителями Черкасс.

Фото: https://www.facebook.com/cherkasypatrulpolice

Напомним, у Каменца-Подольского перевернулся рейсовый автобус, восемь человек травмировались.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области
Житель Николаева подарил военным самолетЖитель Николаева подарил военным самолет
SkyUp запустила новый рейс в Грузию из ХарьковаSkyUp запустила новый рейс в Грузию из Харькова
Ребенок придумал, как убрать слепые зоны в автомобиляхРебенок придумал, как убрать слепые зоны в автомобилях
Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилейГостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество поездов Интерсити+"Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество поездов Интерсити+
14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациентВ Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Автобус "Киев - Варшава" врезался в грузовик на севере Ровенской области, погиб человекАвтобус "Киев - Варшава" врезался в грузовик на севере Ровенской области, погиб человек
На трассе в Николаевской области в ДТП с микроавтобусом один человек погиб, семеро пострадалиНа трассе в Николаевской области в ДТП с микроавтобусом один человек погиб, семеро пострадали
В Киевской области из-за ДТП устроили перестрелкуВ Киевской области из-за ДТП устроили перестрелку
В Полтавской области разбился малый вертолет, погиб человекВ Полтавской области разбился малый вертолет, погиб человек
В Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедистаВ Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста
В Тернопольской области несовершеннолетняя девочка погибла, выпав на ходу из автобусаВ Тернопольской области несовершеннолетняя девочка погибла, выпав на ходу из автобуса
В Тернопольской области под колесами комбайна погиб его водительВ Тернопольской области под колесами комбайна погиб его водитель
Последние новости
Подгружаем последние новости