2019-11-03
В Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик, двое погибших
50-летний и 40-летний мужчины были жителями Черкасс.
Фото: https://www.facebook.com/cherkasypatrulpolice
В Черкасской области автомобиль “Жигули” влетел под грузовик, в результате чего погибли двое жителей Черкасс. Об этом информирует Нацполиция области.
Авария произошла вблизи поселка Благодатное.
"По предварительной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости и дистанции и столкнулся с грузовиком DAF", - говорится в сообщении.
На момент приезда медиков водитель и пассажир "Жигулей" были мертвы. Их тела из поврежденного автомобиля освободили спасатели.
50-летний и 40-летний мужчины были жителями Черкасс.
Фото: https://www.facebook.com/cherkasypatrulpolice
Напомним, у Каменца-Подольского перевернулся рейсовый автобус, восемь человек травмировались.
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