В Киеве на Борщаговской BMW влетел в столб и загорелся

Вечером 29 октября в Киеве на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект произошло ДТП с пожаром и пострадавшими.

Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в столб и загорелся. Водитель с множественный травмами госпитализирован.

Об этом информирует dtp.kiev.ua.

"Столб разорвал BMW на части и вошёл в салон до задних сидений. Водитель в тяжелом состоянии в реанимации... после столкновения автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.