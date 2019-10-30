2019-10-30
В Киеве на Борщаговской BMW влетел в столб и загорелся
Водитель с множественный травмами госпитализирован.
Вечером 29 октября в Киеве на выезде с улицы Борщаговской на Воздухофлотский проспект произошло ДТП с пожаром и пострадавшими.
Автомобиль BMW вылетел с дороги, врезался в столб и загорелся. Водитель с множественный травмами госпитализирован.
Об этом информирует dtp.kiev.ua.
"Столб разорвал BMW на части и вошёл в салон до задних сидений. Водитель в тяжелом состоянии в реанимации... после столкновения автомобиль загорелся", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что в Киеве в ДТП с двумя легковушками три человека получили серьезные травмы.
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