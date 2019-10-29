Станция киевского метро "Золотые ворота" по утрам будет закрыта из-за ремонта шести эскалаторов

С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию Киевского метрополитена "Золотые ворота".

Об этом сообщила пресс-служба КП в фейсбуке.

"Мы начинаем последовательный ремонт всех эскалаторов на станции "Золотые ворота". Проведение таких работ требует изменения в графике работы станции. С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию закрывать на вход. В это время два рабочих эскалаторы наклона (один в ремонте) поднимать пассажиров на выход. Переход будет работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В остальное время станция будет работать в обычном режиме.

Отмечается, что плановый капремонт шести эскалаторов продлится до 9 февраля 2021 года.