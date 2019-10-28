Обновление ПО увеличит мощность и улучшит систему навигации электромобилей Tesla

Компания Tesla начала распространять обновление программного обеспечения, которое позволит увеличить мощность электромобилей, принесёт функции автоматической навигации и запланированной зарядки.

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил о том, что обновление станет доступно в ближайшие несколько недель. Ожидается, что обновление будет по-разному влиять на работу определённых моделей авто Tesla.

В сети Интернет стали появляться сообщения от владельцев электромобилей Tesla, которые уже получили упомянутое обновление. После установки ПО появляется сообщение, в котором говорится о том, что мощность авто была увеличена на 5 %. Также сообщается о том, что увеличивается уровень производительности, а также уменьшается время разгона электромобиля. Добиться этого удалось благодаря оптимизации алгоритмов, используемых для управления электрической силовой установкой.

Ещё одной любопытной функцией станет планирование зарядки, благодаря чему двигатель авто всегда будет готов к поездке. Пользователю лишь нужно указать время, когда электромобиль должен быть готов отправиться в путь. После этого алгоритм спланирует режим зарядки, стараясь снизить затраты на электроэнергию и успеть подготовить транспортное средство к указанному времени.

Еще обновление добавит электромобилям Tesla функцию «Автоматическая навигация». Эта функция будет предлагать наиболее вероятные маршруты движения, когда вы только садитесь за руль. При построении маршрутов учитывается текущее местоположение, расположение дома и работы, а также события, зафиксированные в календаре. В Tesla считают, что наиболее востребованной данная функция станет, когда удастся достигнуть более высокого уровня автономности. В будущем электромобиль сможет не только построит маршрут движения, но и самостоятельно отвезёт пассажиров туда, куда им нужно.



