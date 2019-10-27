Новый электромобиль Lexus получил экран в потолке

Особенностью дизайна стало масштабирование фирменной веретенообразной решётки радиатора — у электромобиля этой детали нет, поэтому под неё стилизованы фары, остекление и воздухозаборники. В передней части расположены светодиодные элементы, которые светятся разными оттенками в режиме управления человеком или автопилотом. Однообъёмный Lexus LF-30 Electrified получил две поднимающиеся вверх двери и необычное боковое остекление, у которого можно менять степень прозрачности.

Lexus

Салон визуально разделён на зоны водителя и пассажиров. В распоряжении первого — руль-штурвал с органами управления и цифровая панель приборов с функцией дополненной реальности. У переднего пассажира есть свой экран, который поддерживает управление жестами, а задние пассажиры получили сиденья, адаптирующиеся под форму тела седока. В подголовники кресел встроены динамики акустики Mark Levinson, которые способны работать в режиме активного шумоподавления.

Lexus

Главной особенностью интерьера Lexus LF-30 Electrified стал экран SkyGate — встроенный в крышу над головами задних пассажиров дисплей, распознающий голосовые и жестовые команды, на который можно вывести звёздное небо, карту навигационной системы или любой видеоролик. При этом салон отделан экологичными материалами, включая дерево и переработанный металл.

Lexus

Концепт-кар получил встроенные в колёса электромоторы, которыми управляет система Lexus Advanced Posture Control — она способна регулировать тягу и по необходимости превращать автомобиль в переднеприводный, заднеприводный или полноприводный. Рулевое управление реализовано по схеме steer-by-wire без механической связи руля и колёс.

Lexus

Батарея на 100 кВт•ч обеспечивает запас хода до 500 км и поддерживает беспроводную зарядку, а также проводные терминалы мощностью до 150 кВт. Для помощи водителю предусмотрен автопилот, а пассажирам может ассистировать бортовой беспилотни Lexus Airporter — дрон Lexus Airporter в автономном режиме способен доставить багаж от дверей дома в багажный отсек автомобиля.

Часть дизайн-решений Lexus LF-30 Electrified найдёт своё воплощение в серийном электромобиле марки, а какие технические новшества будут заимствованы у концепт-кара — неизвестно.



