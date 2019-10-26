Huawei не намерена выпускать электрические автомобили

Заместитель председателя правления Huawei Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) обозначил позицию компании по отношению к стремительно развивающемуся рынку электрических автомобилей.

Huawei не намерена выпускать электрические автомобили

Фотографии Reuters

Ранее ходили слухи, что китайский телекоммуникационный гигант присматривается к рынку электрокаров. Однако теперь господин Чжицзюнь заявил, что Huawei не намерена заниматься созданием транспортных средств с электрическим приводом.

По словам руководителя компании, соответствующая возможность изучалась вплоть до октября прошлого года. Однако затем был сделан вывод, что на рынке и без того представлено достаточно производителей, проектирующих электрокары.

Вместо выпуска собственных электромобилей Huawei сосредоточит усилия на разработке технологий, которые помогут другим компаниям в развитии отрасли. Речь идёт прежде всего о сетевых решениях и облачных платформах.

Huawei не намерена выпускать электрические автомобили

Кроме того, компания займётся созданием систем, которые помогут улучшить водительский опыт. Наконец, будут проектироваться элементы «кокпита» автомобилей будущего.

Huawei также считает, что развёртывание сетей пятого поколения (5G) приведёт к быстрому развитию передовых автомобильных технологий.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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