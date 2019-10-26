Huawei не намерена выпускать электрические автомобили

Заместитель председателя правления Huawei Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun) обозначил позицию компании по отношению к стремительно развивающемуся рынку электрических автомобилей.

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Ранее ходили слухи, что китайский телекоммуникационный гигант присматривается к рынку электрокаров. Однако теперь господин Чжицзюнь заявил, что Huawei не намерена заниматься созданием транспортных средств с электрическим приводом.

По словам руководителя компании, соответствующая возможность изучалась вплоть до октября прошлого года. Однако затем был сделан вывод, что на рынке и без того представлено достаточно производителей, проектирующих электрокары.

Вместо выпуска собственных электромобилей Huawei сосредоточит усилия на разработке технологий, которые помогут другим компаниям в развитии отрасли. Речь идёт прежде всего о сетевых решениях и облачных платформах.

Кроме того, компания займётся созданием систем, которые помогут улучшить водительский опыт. Наконец, будут проектироваться элементы «кокпита» автомобилей будущего.

Huawei также считает, что развёртывание сетей пятого поколения (5G) приведёт к быстрому развитию передовых автомобильных технологий.



