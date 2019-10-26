Tesla готова делиться с другими производителями электромобилей компонентами и технологиями

На квартальной отчётной конференции Tesla один из присутствующих на мероприятии аналитиков поинтересовался у Илона Маска (Elon Musk), каким образом компания готова способствовать популяризации электромобилей, и сможет ли она при наличии благоприятных условий делиться с конкурентами своими компонентами и технологиями. Не секрет, что темпы собственной экспансии Tesla часто сдерживаются возможностями по производству аккумуляторных батарей. Как признался сам Илон Маск, в прошлом квартале все силы и ресурсы были брошены на увеличение объёмов выпуска Tesla Model 3 с одновременным снижением издержек, поэтому про энергетический бизнес компании все в пылу этой «штурмовщины» совершенно забыли. Это не помешает Tesla в ближайшее время представить свои кровельные системы с солнечными панелями третьего поколения, которое ждёт коммерческий успех, по мнению самого Маска.

Источник изображения: Electrek

Глава и основатель Tesla поспешил напомнить, что компания давно предоставила открытый доступ к большинству своих патентов, имеющих отношение к технологиям создания электромобилей и компонентов. Во-вторых, если конъюнктура рынка будет этому благоприятствовать, он не видит препятствий для сотрудничества с другими производителями электромобилей. Tesla могла бы снабжать их как электродвигателями или тяговыми аккумуляторными батареями, так и любыми сопутствующими технологиями. Следует понимать, тем не менее, что при заданных амбициозных целях по наращиванию объёмов производства электромобилей Tesla в ближайшие годы вряд ли сможет отвлекаться на подобное сотрудничество.

История становления Tesla в качестве производителя электромобилей тоже знает примеры получения помощи от более опытных «технологических доноров». Доводка ходовой части ранних прототипов, технологии серийного производства и промышленной сборки автомобиля — во всех этих сферах Tesla не обходилась без поддержки как сторонних контрактных производителей, так и крупных акционеров, коими до середины текущего десятилетия выступали автоконцерны Daimler и Toyota. Позже они продали свои доли в капитале Tesla, но немецкий автогигант недавно выразил готовность возобновить сотрудничество со своим «американским учеником» на условиях равноправного партнёрства.

Остаётся добавить, что Tesla не упускает малейшей возможности заявить о своём технологическом превосходстве в сравнении с другими автопроизводителями. Ранее она регулярно сравнивала свои электромобили со среднеразмерными седанами премиум-класса по популярности на американском рынке. В отчёте за минувший квартал Tesla не упустила возможности рассказать о том, что даже модели конкурирующих электромобилей с самыми ёмкими батареями добиваются показателей пробега на одной зарядке, сопоставимых с базовыми комплектациями машин марки Tesla. У старших же модификаций Tesla пробег на одном заряде выше на 20–40 %. Наконец, степень автоматизации процесса вождения и безопасности электромобилей этой марки нередко становится предметом разговора об их превосходстве над конкурентами.



