За сутки в Киеве зафиксировали 289 ДТП

В городе сильный туман, патрульные призывают соблюдать ПДД.

За минувшие сутки на спецлинию "102" поступило 289 обращений о дорожно-транспортных происшествиях в Киеве .

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба патрульной полиции.

Правоохранители напомнили, что в городе сильный туман и призвали водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

"Учитывая погодные условия, советуем воздержаться от поездок на большие расстояния, а также придерживаться следующих советов: уменьшите скорость, она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимой дороги. Например, при видимости 20 метров, скорость должна быть не более 10 км/ч; едьте спокойно, старайтесь обойтись без обгонов и опережений; держите дистанцию, и чем больше она будет, тем лучше; обозначьте себя - включите ближний свет фар, идеальным будет наличие противотуманок, но при условии, что они правильно установлены и оптимально отрегулированы", - говорится в сообщении.

Напомним, больше недели киевляне и вся Украина паникуют из-за качества воздуха.