ВМС США испытают судно на воздушной подушке мощностью 25 000 л.с.

ВМС США собираются испытать транспортное судно на воздушной подушке нового поколения Ship to Shore Connector, которое может развивать скорость до 35 узлов (64,8 км/ч), даже с танком M1A1 Abrams на борту.

Внешне новинка очень похожа на нынешние судна армии США на воздушной подушке LCAC, оснащенные четырьмя газотурбинными двигателями. В обоих случаях это плоскодонное судно с грузовой платформой площадью 1600 квадратных футов (148,6 квадратных метра), расположенной между двух газотурбинных двигателей и рулевыми рубками. Пандус в передней части корабля позволяет технике заезжать на грузовую платформу и съезжать с нее. Судно на воздушной подушке может передвигаться над любой поверхностью, будь то палуба другого корабля, вода или суша. Таким образом, для высадки с помощью Ship to Shore Connector годится более 80% мирового морского побережья.

Несмотря на внешнее сходство, Ship to Shore Connector имеет ряд доработок, благодаря которым оно может перевозить до 74 тонн — на 60 тонн больше, чем может выдержать LCAC. Этого достаточно, чтобы транспортировать танк M1A1 Abrams — самая тяжелая сухопутная техника в арсенале ВМС США . Новое судно на воздушной подушке также может оснащаться закрытым модулем для перевозки до 180 человек.

Ship to Shore Connector оснащен четырьмя новыми газотурбинными двигателями Rolls-Royce MT7, суммарная мощность которых составляет 18,4 мегаватта или 25 017 л.с., что позволяет кораблю развивать скорость до 35 узлов. Двигатели MT7 имеют много общего с авиационным мотором Rolls-Royce AE 1107C-Liberty, оснащенным ротором Osprey MV-22. Двигатель для судна на воздушной подушке лишен обтекателей ради уменьшения веса, а его детали сделаны из алюминиевых сплавов, не боящихся соленой морской воды.

ВМС США планируют закупить 72 судна Ship to Shore Connector и еще одно для всесторонних испытаний. Поставки должны начаться уже в 2019 году.



