Переход на е-билет в общественном транспорте Киева отложен на год

Жетоны и бумажные талоны останутся в обращении.

Переход на е-билет в общественном транспорте Киева отложен на год
Фото: facebook.com/davtyan.dmytro

Переход на единый электронный билет в Киеве отложен минимум на год.

Об сказал директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров в комментарии "Сегодня".

В конце октября киевские власти планировали полностью вывести из оборота жетоны в метро и бумажные билеты при оплате проезда в городском наземном транспорте. Их должны были полностью заменить билеты с QR-кодами и бесконтактные транспортные карточки.

По словам Назарова, этого не произойдет.

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", - сказал он.

Напомним, что переход на электронный билет (e-ticket) в коммунальном транспорте должен был состояться 31 октября.

Для этого весь наземный коммунальный транспорт оборудован валидаторами (устройствами для считывания бесконтактных карточек). Часть турникетов скоростного трамвая, городской электрички и метрополитена также адаптировали под e-ticket.

Предполагалось, что для того, чтобы воспользоваться электронным билетом, пассажиру нужно будет купить QR-билет или транспортную карточку. Это и есть e-ticket, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Чтобы оплатить непосредственно проезд, пассажиру достаточно поднести транспортную карту или QR-билет к валидатору. Контроллеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета.

Эта система работает в экспериментальном режиме и время от времени дает сбой, из-за чего пассажиры метрополитена не могут воспользоваться электронным билетом в метро. Последний такой сбой произошел в прошлую пятницу.

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