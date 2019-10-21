В Полтавской области разбился малый вертолет, погиб человек

Robinson R44 летел из Киева.

Фото: dsns.gov.ua

В Полтавской области возле села Тарасенково (Оржицкий район) разбился малый вертолет Robinson R44. В результате крушения погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.

Вертолет летел из Киева.

Авиакатастрофа произошла около 16 часов дня.

Напомним, 4 октября во Львове разбился самолет Ан-12 авиакомпании Ukraine Air Alliance. Тогда погибли пять человек.

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