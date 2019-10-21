2019-10-21
В Полтавской области разбился малый вертолет, погиб человек
Robinson R44 летел из Киева.
Фото: dsns.gov.ua
В Полтавской области возле села Тарасенково (Оржицкий район) разбился малый вертолет Robinson R44. В результате крушения погиб один человек.
Об этом сообщила пресс-служба областного управления ГосЧС.
Вертолет летел из Киева.
Авиакатастрофа произошла около 16 часов дня.
Напомним, 4 октября во Львове разбился самолет Ан-12 авиакомпании Ukraine Air Alliance. Тогда погибли пять человек.
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