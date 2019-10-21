Над проспектом Победы в Киеве установили пролет нового Шулявского моста

Конструкцию устанавливали при помощи супердомкратов.

Над проспектом Победы в Киеве в воскресенье установили пролет нового Шулявского путепровода.

Об этом говорится в фейсбуке мэра Киева Виталия Кличко.

"Конструкция пролета уже установлена над проспектом Победы. При возведении путепровода мы используем самые современные технологии, специальные супердомкраты, позволяющие в сжатые сроки осуществить масштабные работы. При применении старых технологий пришлось бы перекрывать движение по проспекту минимум на неделю. Мы не можем себе этого позволить", - прокомментировал Кличко.

Фото: facebook.com/PavelAvdokushynReviewer

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового.

Смета строительства Шулявского путепровода превышает 1 млрд гривен.

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