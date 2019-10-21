2019-10-21
Десять украинцев пострадали в результате ДТП в Чехии
По данным СМИ, граждане Украины ехали на заработки.
Фото: http://www.mukachevo.net
Автобус с украинцами попал в ДТП в Чехии. Пострадали десять человек. Об этом пишет Mukachevo.net.
Авария произошла возле села Несовице.
"ДТП произошло в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно. В частности, автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся", - говорится в сообщении.
Пострадали трое женщин и семь мужчин. По данным издания, в аварию попали украинские граждане, которые ехали на заработки.
Это уже второе за сутки ДТП с участием украинцев за рубежом. Ранее сообщалось, что в Венгрии автобус с украинцами врезался в дерево. Десять людей пострадали, трое из них - в тяжелом состоянии.
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