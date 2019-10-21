В Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста

Сержант полиции находился вне службы.

В Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста
Фото: Виталий Мирошниченко

В Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщили в Нацполиции.

ДТП произошло в пятницу, 18 октября, около 10 вечера. Отмечается, что сержант полиции находился вне службы.

"Он наехал на велосипедиста 1964 года, который на неосвещенной части дороги двигался в попутном направлении с правой стороны. От полученных травм велосипедист скончался на месте аварии", - говорится в сообщении.

Сержант вызвал полицейских и скорую помощь. Результаты освидетельствования водителя автомобиля показали, что он был трезв.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Также руководство ГУНП в Черниговской области назначило по данному факту служебное расследование.

Напомним, ранее в Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста. Оперуполномоченного Управления защиты экономики в Кировоградской области задержали.

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