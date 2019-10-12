В Винницкой области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП

Троих людей доставили в больницу, где один из них умер.

В Винницкой области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП
Фото: https://dbr.gov.ua

В Винницкой области пьяный полицейский стал виновником ДТП, в результате которого пострадали два человека и один погиб. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"Полицейский в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля марки "Skoda Octavia", совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "Audi 80", – говорится в сообщении.

В результате ДТП трое пострадавших получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу, где один из них скончался

Виновником аварии оказался сотрудник полиции - водитель сектора логистики и материально-технического обеспечения Святошинского управления полиции в Киеве.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста.

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