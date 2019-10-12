Jeep Wrangler Rubicon против Skoda Kodiaq vRS: дрэг-гонка

В дрэг-гонке решили сравнить Jeep Wrangler Rubicon и Skoda Kodiaq vRS. Гонку провело британское интернет-издание Carwow; ролик, посвященный заездам, опубликован на YouTube-канале издания.

Jeep Wrangler, участвовавший в гонке, оснащен двухлитровым турбированным бензиновым двигателем, способным выдавать 272 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. Его оппонент — Skoda Kodiaq vRS — использует же двухлитровый дизельный мотор с двумя турбинами с отдачей в 240 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Обе машины имеют полный привод и автоматические коробки переключения передач.

Carwow сравнило автомобили в гонке по прямой при старте с места, а также в заезде при старте примерно с 80 километров в час (после с Wrangler сняли все съемные части (крышу, двери, заднюю часть кузова) и поместили в Skoda (первый автомобиль, естественно, стал легче, второй — тяжелее) и провели такие же заезды). Машины также сравнили в испытании на торможение.



