Volvo и Geely займутся совместной разработкой двигателей нового поколения

Volvo и Geely займутся совместной разработкой двигателей нового поколения

Компании Volvo Cars и Geely объявили об объединении усилий для производства автомобильных силовых установок следующего поколения.

Новое предприятие, как сообщается, сосредоточит усилия на создании двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых установок. Такие агрегаты будут применяться в автомобилях Geely Auto, Proton, Lotus, LEVC и LYNK & CO. Кроме того, рассматривается возможность поставок моторов сторонним автопроизводителям.

Volvo и Geely займутся совместной разработкой двигателей нового поколения

Соглашение с Geely позволит Volvo Cars сфокусироваться на разработке электрических моделей. Ожидается, что к 2025 году половину объёма продаж Volvo Cars составят именно электрокары. Ещё 50 % продаж придётся на гибриды, оснащённые силовой установкой нового поколения.

Формируемая производственная компания станет работодателем для примерно 3000 сотрудников Volvo Cars и 5000 специалистов из производственных предприятий по сборке двигателей Geely, включая отделы исследований и разработок, закупок, IT и финансов.

Volvo и Geely займутся совместной разработкой двигателей нового поколения

«Гибридные автомобили необходимо оснащать самыми прогрессивными ДВС. На новом заводе будет достаточно ресурсов, мощностей и экспертизы для разработки и экономически эффективного производства именно таких силовых установок», — заявляет Volvo Cars.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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