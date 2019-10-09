На трассе в Николаевской области эвакуатор съехал в кювет, водитель погиб

ДТП произошло рано утром на дороге "Одесса - Мелитополь - Новоазовск".

Сегодня, 9 октября, примерно в 4:00 утра на 83 км автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" возле села Красне Березанского района водитель эвакуатора Hyundai HD65, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

В результате ДТП 41-летний водитель от полученных травм скончался на месте.

Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранители.

Фото: mk.npu.gov.ua