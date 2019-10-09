Tesla позволит настраивать «голос» своих электромобилей

Tesla позволит настраивать «голос» своих электромобилей

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил о том, что очередное обновление программного обеспечения для электромобилей компании позволит их владельцам настраивать звуковое сопровождение.

Речь идёт о сигнале клаксона и о звуках, которые генерируются при движении на низких скоростях для оповещения пешеходов о приближении электрического автомобиля.

Как отметил господин Маск, владельцы электрокаров Tesla смогут выбирать между различными акустическими схемами. Это, в частности, звуки ветра, блеяние козла и пр. Полный спектр готовящихся звуков пока не раскрывается.

Нужно отметить, что электрокары двигаются практически бесшумно, из-за чего люди могут попросту не услышать приближающуюся сзади машину. А это может обернуться наездом автомобиля на человека. Именно с целью обеспечения безопасности пешеходов электромобили и генерируют звуки при движении с небольшой скоростью.

Tesla позволит настраивать «голос» своих электромобилей

Добавим, что поставки автомобилей Tesla бьют рекорды. В третьем квартале нынешнего года компания отгрузила конечным потребителям примерно 97 тыс. машин. При этом было произведено немногим больше 96 тыс. электрокаров. Это максимальные цифры в истории деятельности компании.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"
В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульнуюНа трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)
В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавшихВ Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавших
Блок рекламы


Похожие новости
Tesla будет цокать кокосовыми копытами на малой скоростиTesla будет цокать кокосовыми копытами на малой скорости
Tesla проиграла суд о нарушении трудового законодательстваTesla проиграла суд о нарушении трудового законодательства
Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche TaycanTesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan
Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на НюрбургрингеTesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Илон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model SИлон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model S
Tesla станут полицейскимиTesla станут полицейскими
Tesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в КитаеTesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в Китае
Сингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизниСингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизни
Автономность полностью загруженного электрического грузовика Tesla Semi соответствует заявленной производителемАвтономность полностью загруженного электрического грузовика Tesla Semi соответствует заявленной производителем
Для новых покупателей Tesla Model S и Model X предоставят бесплатную зарядкуДля новых покупателей Tesla Model S и Model X предоставят бесплатную зарядку
Последние новости
Подгружаем последние новости