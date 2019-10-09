Tesla позволит настраивать «голос» своих электромобилей

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил о том, что очередное обновление программного обеспечения для электромобилей компании позволит их владельцам настраивать звуковое сопровождение.

Речь идёт о сигнале клаксона и о звуках, которые генерируются при движении на низких скоростях для оповещения пешеходов о приближении электрического автомобиля.

Как отметил господин Маск, владельцы электрокаров Tesla смогут выбирать между различными акустическими схемами. Это, в частности, звуки ветра, блеяние козла и пр. Полный спектр готовящихся звуков пока не раскрывается.

Нужно отметить, что электрокары двигаются практически бесшумно, из-за чего люди могут попросту не услышать приближающуюся сзади машину. А это может обернуться наездом автомобиля на человека. Именно с целью обеспечения безопасности пешеходов электромобили и генерируют звуки при движении с небольшой скоростью.

Добавим, что поставки автомобилей Tesla бьют рекорды. В третьем квартале нынешнего года компания отгрузила конечным потребителям примерно 97 тыс. машин. При этом было произведено немногим больше 96 тыс. электрокаров. Это максимальные цифры в истории деятельности компании.



