В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)

Спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.

В Атлантическом океане затонуло судно с украинцами на борту (обновлено)
Bourbon Rhode
Фото: bourbonoffshore.com

В Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает УНИАН.

Последний раз экипаж выходил на связь 26 сентября.

"В Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа были граждане Украины", - сообщил дипломат.

По его словам, поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Также консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Обновление. С затонувшего судна Bourbon Rhode спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.

Об этом сообщает УП со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД Василия Кирилича.

"По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались 4 плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено 3 человека, 2 из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается", - заявил он.

По данным издания, на судне находилось около десятка украинцев.

Ранее СМИ сообщали, что на танкере "Магус" у берегов Тамани от отравления метиловым спиртом погибло двое украинских моряков.

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