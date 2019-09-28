Maserati выпустит электрический спорткар

Итальянская компания Maserati, входящая в группу Fiat Chrysler Automobiles (FCA), рассказала о планах по электрификации своих автомобилей премиум-класса.

Сообщается, что все новые модели марки будут комплектоваться гибридной или полностью электрической силовой установкой. При этом автомобили сохранят динамичный характер, присущий нынешним моделям Maserati.

Первым гибридным автомобилем Maserati станет обновлённый седан Ghibli, выпуск которого намечен на следующий год. Ожидается, что аккумуляторный блок этой машины владельцы смогут подзаряжать от электрической сети.

Кроме того, в планах Maserati значится создание полностью электрического спорткара. Электрокары марки предложат уникальные режимы движения и возможность сверхбыстрой подзарядки.

Кроме того, Maserati планирует активно внедрять технологии самоуправления. Речь идёт об автопилоте второго и третьего уровней. Такие машины смогут безопасно преодолевать большие расстояния при движении по автомагистралям, маневрировать и совершать остановку в случае, если водитель не реагирует на запросы о взятии управления в свои руки.

Добавим, что спрос на электромобили растёт по всему миру, в том числе в РоSSии. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подсчитало, что за первые восемь месяцев текущего года в нашей стране было продано 238 новых электрокаров. Для сравнения: за аналогичный период 2018-го продажи составили 86 штук.



