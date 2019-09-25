Canoo продемонстрировала футуристический концепт электромобиля, который будет предлагаться только по подписке

Canoo продемонстрировала футуристический концепт электромобиля, который будет предлагаться только по подписке

Компания Canoo, желающая стать «Netflix of cars» (Netflix для машин), предлагая первый в мире электромобиль только по подписке, продемонстрировала футуристический концепт своей дебютной модели.

Автомобиль Canoo предлагает пассажирам довольно вместительный салон, где смогут разместиться семь человек. Задние сиденья выглядят удобными и стильными, больше похожие на диван, чем традиционное автокресло. Сообщается, что для любого находящегося в автомобиле пассажира будет доступна возможность управлять навигацией, музыкой и обогревом со смартфона или планшета.

Автомобиль оснащён усовершенствованными системами содействия управлению, использующими в общей сложности семь камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Батарея автомобиля обеспечивает запас хода 250 миль (402 км). Для её зарядки до 80 % ёмкости потребуется менее 30 минут.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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