Canoo продемонстрировала футуристический концепт электромобиля, который будет предлагаться только по подписке

Компания Canoo, желающая стать «Netflix of cars» (Netflix для машин), предлагая первый в мире электромобиль только по подписке, продемонстрировала футуристический концепт своей дебютной модели.

Автомобиль Canoo предлагает пассажирам довольно вместительный салон, где смогут разместиться семь человек. Задние сиденья выглядят удобными и стильными, больше похожие на диван, чем традиционное автокресло. Сообщается, что для любого находящегося в автомобиле пассажира будет доступна возможность управлять навигацией, музыкой и обогревом со смартфона или планшета.

Автомобиль оснащён усовершенствованными системами содействия управлению, использующими в общей сложности семь камер, пять радаров и 12 ультразвуковых датчиков. Батарея автомобиля обеспечивает запас хода 250 миль (402 км). Для её зарядки до 80 % ёмкости потребуется менее 30 минут.



