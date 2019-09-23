Киевский метрополитен за восемь месяцев перевез почти 322 млн пассажиров

Самой популярной традиционно остается "красная" линия.

Киевский метрополитен за восемь месяцев перевез почти 322 млн пассажиров
Фото: facebook/КП Київський метрополітен

За восемь месяцев 2019 года Киевский метрополитен перевез почти 322 млн пассажиров.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Самой популярной традиционно остается "красная" линия метро - 132 млн 245 тыс. человек. Наиболее загруженной - станция "Академгородок" (13 млн 743 тыс. пассажиров). Более 12 млн поездок зафиксировано также на станциях "Лесная" и "Вокзальная". Меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (652,2 тыс.).

Второй по пассажиропотоку является "синяя" линия - 112 млн 311 тыс. поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции "Минская" (10 млн 934 тыс. человек). Более 9 млн поездок также было на станциях "Почайна" и "Контрактовая площадь". Минимальное количество пассажиров - на станции "Выставочный центр" (3 млн 297 тыс. человек).

"Зеленая" линия подземки перевезла 77 млн 371 тыс. пассажиров. Она наименее загружена в столичной подземке.

Больше всего пассажиров зафиксировано на станции "Позняки" - 9 млн 730 тыс. человек. Почти такой же показатель у станции "Лукьяновская" (9 млн 192 тыс. пассажиров). Меньше всего поездок было на станции "Красный хутор" - 1,1млн).

Напомним, с 30 октября 2019 года киевское метро планирует полностью отказаться от жетонов. Их уже прекратили использовать в отдельных вестибюлях станций метро "Позняки", "Теремки", "Ипподром", "Нивки" и "Кловская".

Оплатить проезд можно карточкой метро, бесконтактной банковской картой или е-билетом.

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