Киевский метрополитен за восемь месяцев перевез почти 322 млн пассажиров
Самой популярной традиционно остается "красная" линия.
За восемь месяцев 2019 года Киевский метрополитен перевез почти 322 млн пассажиров.
Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Самой популярной традиционно остается "красная" линия метро - 132 млн 245 тыс. человек. Наиболее загруженной - станция "Академгородок" (13 млн 743 тыс. пассажиров). Более 12 млн поездок зафиксировано также на станциях "Лесная" и "Вокзальная". Меньше всего пассажиров перевезла станция "Днепр" (652,2 тыс.).
Второй по пассажиропотоку является "синяя" линия - 112 млн 311 тыс. поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции "Минская" (10 млн 934 тыс. человек). Более 9 млн поездок также было на станциях "Почайна" и "Контрактовая площадь". Минимальное количество пассажиров - на станции "Выставочный центр" (3 млн 297 тыс. человек).
"Зеленая" линия подземки перевезла 77 млн 371 тыс. пассажиров. Она наименее загружена в столичной подземке.
Больше всего пассажиров зафиксировано на станции "Позняки" - 9 млн 730 тыс. человек. Почти такой же показатель у станции "Лукьяновская" (9 млн 192 тыс. пассажиров). Меньше всего поездок было на станции "Красный хутор" - 1,1млн).
Напомним, с 30 октября 2019 года киевское метро планирует полностью отказаться от жетонов. Их уже прекратили использовать в отдельных вестибюлях станций метро "Позняки", "Теремки", "Ипподром", "Нивки" и "Кловская".
Оплатить проезд можно карточкой метро, бесконтактной банковской картой или е-билетом.
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23.09.2019 12:59