Скоро дроны будут прибывать до эвакуатора при поломке автомобиля в дороге

Сейчас, когда ваша машина ломается в дороге, водитель обычно вызывает ремонтную службу и ждёт. Появляется эвакуатор, водитель оценивает ситуацию, а затем вырабатывается сценарий дальнейших действий. Однако этот типичный процесс может измениться: буксирная компания 360 Towing Solutions Houston в США планирует использовать беспилотники для проверки поломок автомобилей в своём районе.

«Сначала на место будут отправлены дроны, которые получат фото и видео поломанного автомобиля», — сказал в пятницу в пресс-релизе один из руководителей компании. — Дрон отправит фотографии и видео в нашу диспетчерскую и придорожную помощь. Специалисты компании, направляющиеся на буксировку автомобиля, смогут понять заранее, какие инструменты им необходимо иметь или какой эвакуатор нужен».

360 Towing Solutions Houston собирается приступить к развёртыванию пилотной системы отправки дронов в октябре. «Технологии беспилотников прошли долгий путь, и они начинают постепенно использоваться во всех отраслях, — сказал исполнительный директор компании Ричард Миллер (Richard Miller). — Поэтому мы подумали, что должны изменить принципы, по которым автомобили традиционно перевозятся».

Господин Миллер сказал, что использование беспилотных летательных аппаратов, которые теперь также ограниченно применяются в качестве средств доставки, позволит компании опередить своих конкурентов. Если всё пойдёт по плану, водители, которые обнаружат, что их машины сломаны, вначале будут видеть летающих помощников.



