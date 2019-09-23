Скоро дроны будут прибывать до эвакуатора при поломке автомобиля в дороге

Скоро дроны будут прибывать до эвакуатора при поломке автомобиля в дороге

Сейчас, когда ваша машина ломается в дороге, водитель обычно вызывает ремонтную службу и ждёт. Появляется эвакуатор, водитель оценивает ситуацию, а затем вырабатывается сценарий дальнейших действий. Однако этот типичный процесс может измениться: буксирная компания 360 Towing Solutions Houston в США планирует использовать беспилотники для проверки поломок автомобилей в своём районе.

«Сначала на место будут отправлены дроны, которые получат фото и видео поломанного автомобиля», — сказал в пятницу в пресс-релизе один из руководителей компании. — Дрон отправит фотографии и видео в нашу диспетчерскую и придорожную помощь. Специалисты компании, направляющиеся на буксировку автомобиля, смогут понять заранее, какие инструменты им необходимо иметь или какой эвакуатор нужен».

Скоро дроны будут прибывать до эвакуатора при поломке автомобиля в дороге

360 Towing Solutions Houston собирается приступить к развёртыванию пилотной системы отправки дронов в октябре. «Технологии беспилотников прошли долгий путь, и они начинают постепенно использоваться во всех отраслях, — сказал исполнительный директор компании Ричард Миллер (Richard Miller). — Поэтому мы подумали, что должны изменить принципы, по которым автомобили традиционно перевозятся».

Скоро дроны будут прибывать до эвакуатора при поломке автомобиля в дороге

Господин Миллер сказал, что использование беспилотных летательных аппаратов, которые теперь также ограниченно применяются в качестве средств доставки, позволит компании опередить своих конкурентов. Если всё пойдёт по плану, водители, которые обнаружат, что их машины сломаны, вначале будут видеть летающих помощников.

Скоро дроны будут прибывать до эвакуатора при поломке автомобиля в дороге


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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