Половина американцев уверена, что электромобили надо заправлять бензином

Половина американцев уверена, что электромобили надо заправлять бензином

В рамках подготовки к запуску в производству своего серийного электромобиля Ford решил развенчать существующие мифы о подобного рода транспорте. В частности, опросив американских водителей, марка выяснила, что 42% респонденов уверены в необходимости заправки электромобиле бензином.

При этом подавляющее число опрошенных в США, Германии и Китае владельцев электромобилей заряжают свои машины дома или в офисе и никогда не пользовались общественными станциями зарядки.

Часть обладателей электромобилей отметила, что всё равно заезжает на автозаправочные станции. Для некоторых — это старая привычка, от которой они избавляются, а для кого-то — возможность купить кофе или другие мелочи на АЗС


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходовВ Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходов
У Audi готов к премьере e-tron Sportback.У Audi готов к премьере e-tron Sportback.
Под Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибшихПод Одессой маршрутка столкнулась с грузовиком, 9 погибших
Трассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий ГоликТрассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий Голик
Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на НюрбургрингеTesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Блок рекламы


Похожие новости
Электромобили откажутся от розеток в пользу солнечных батарейЭлектромобили откажутся от розеток в пользу солнечных батарей
С 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной ездеС 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной езде
Самые популярные электромобили и гибриды в Украине — инфографикаСамые популярные электромобили и гибриды в Украине — инфографика
Половина закупаемых Украиной вертолетов Airbus для МВД будут подержаннымиПоловина закупаемых Украиной вертолетов Airbus для МВД будут подержанными
Электромобили Tesla научатся воспроизводить видеоматериалыЭлектромобили Tesla научатся воспроизводить видеоматериалы
Половина Киева стоит в пробке из-за подтопления в районе метро "Левобережная"
Станции сверхбыстрой зарядки Porsche готовы обслуживать электромобилиСтанции сверхбыстрой зарядки Porsche готовы обслуживать электромобили
Лукашенко подписал указ про электромобилиЛукашенко подписал указ про электромобили
Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобилиUber будет доплачивать водителям за переход на электромобили
Audi интегрирует электромобили с домашней энергосистемойAudi интегрирует электромобили с домашней энергосистемой
Последние новости
Подгружаем последние новости