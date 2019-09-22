Половина американцев уверена, что электромобили надо заправлять бензином

В рамках подготовки к запуску в производству своего серийного электромобиля Ford решил развенчать существующие мифы о подобного рода транспорте. В частности, опросив американских водителей, марка выяснила, что 42% респонденов уверены в необходимости заправки электромобиле бензином.

При этом подавляющее число опрошенных в США , Германии и Китае владельцев электромобилей заряжают свои машины дома или в офисе и никогда не пользовались общественными станциями зарядки.

Часть обладателей электромобилей отметила, что всё равно заезжает на автозаправочные станции. Для некоторых — это старая привычка, от которой они избавляются, а для кого-то — возможность купить кофе или другие мелочи на АЗС



