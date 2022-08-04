У Києві половина АЗС завищують ціни на пальне

У Києві приблизно половина АЗС завищують ціни на пальне. Про це розповів Олег Рубан, який очолює київську Держпродспоживслужбу.

У Києві половина АЗС завищують ціни на пальне

За його словами, у столиці його відомство останнім часом перевірило 170 автозаправок. Майже 55% із них необґрунтовано завищували ціни. Порушників притягли до адміністративної відповідальності.

Рубан зазначив, що зараз щодня Держпродспоживслужба у Києві отримує 1-5 скарг від водіїв на якість палива. У квітні 2022 року таких скарг щодня було 5-10.

За його словами, зменшення кількості скарг киян на якість палива не означає, що воно стало кращим. Навпаки, якість бензину та дизельного палива погіршилася, що збільшує ризик поломки автомобіля.

У Києві половина АЗС завищують ціни на пальне

Нагадаємо, з березня 2022 року в Україні у зв'язку з військовим станом припинили перевіряти якість палива, яке продають АЗС. Під час війни в Україні дозволили виготовляти та продавати паливо низького екологічного стандарту (до Євро-3). Цим скористалися міні-НПЗ.

Директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін вважає, що "продукцію" міні-НПЗ в основному продаватимуть у Києві та Київській області. Він попередив водіїв про те, щоб вони купували паливо лише на перевірених АЗС.

Раніше стало відомо, що Volkswagen може зняти з конвеєра VW Golf.


Максимов Віталій, Тудей





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