В Киеве пьяный работник СТО угнал автомобиль и попал в ДТП

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве полиция задержала мужчину, который похитил автомобиль Шевроле со станции технического обслуживания и попал в ДТП. Об этом сообщили на сайте ведомства.

"От администратора СТО поступило сообщение о том, что ночью с парковки на улице Сумской угнали автомобиль. Заявитель пояснил, что эту легковушка клиент оставил для выполнения малярных работ ", - говорится в сообщении.

Правоохранители нашли автомобиль на штрафплощадке, куда ее поместили сотрудники патрульной полиции.

Как выяснилось, 24-летний работник СТО, который угнал транспорт, находясь за рулем, нарушил правила дорожного движения, а по требованию патрульных остановить легковушку - начал бежать.

В ходе преследования на улице Васильковской правонарушитель, не справившись с управлением, столкнулся с микроавтобусом.

Свои действия работник СТО объяснил тем, что находился в нетрезвом состоянии и решил «покататься» по улицам ночной столицы.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.