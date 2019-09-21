Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan

Компания Tesla покинула гоночную трассу Нюрбургринг после завершения тестирования новых электромобилей, но пообещала в Твиттере вернуться на трассу в следующем месяце со своей модифицированной моделью Model S «Plaid».

Сообщается, что в ходе тестов на прошлой неделе электромобиль компании прошёл круг на этой трассе за 7 мин 23 с, побив рекорд Porsche Taycan, установленный в августе этого года. Однако официально замеры не производились.

Tesla подтвердила, что данные прохождения трека говорят о том, что её Model S «Plaid» может пройти круг за 7 мин 20 с.

Компания далее пообещала, что когда Model S «с некоторыми усовершенствованиями» вернётся на трассу, то сможет достичь показателя 7 мин 05 с. Модель Model S «Plaid» оснащена силовой установкой «Plaid» с тремя электродвигателями и усовершенствованным прототипом шасси.

Демонстрируя серьёзность своих намерений, компания установила у трассы постоянную зарядную станцию Supercharger.

Tesla также поделилась некоторыми деталями своей рекордной попытки преодоления круга, включая данные о механической мощности и тангенциальном ускорении.

Данные о мощности показывают, что показатель мощности прототипа Model S Plaid во время прохождения круга достигал 500 кВт.

Производительность электромобиля Tesla на трассе впечатляет. Тем не менее, попытка побить рекорд Porsche Taycan с помощью модифицированной модели, скорее всего, будет оспариваться в связи с тем, что использовалось несерийное транспортное средство.



