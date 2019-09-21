Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan

Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan

Компания Tesla покинула гоночную трассу Нюрбургринг после завершения тестирования новых электромобилей, но пообещала в Твиттере вернуться на трассу в следующем месяце со своей модифицированной моделью Model S «Plaid».

Сообщается, что в ходе тестов на прошлой неделе электромобиль компании прошёл круг на этой трассе за 7 мин 23 с, побив рекорд Porsche Taycan, установленный в августе этого года. Однако официально замеры не производились.

Tesla подтвердила, что данные прохождения трека говорят о том, что её Model S «Plaid» может пройти круг за 7 мин 20 с.

Компания далее пообещала, что когда Model S «с некоторыми усовершенствованиями» вернётся на трассу, то сможет достичь показателя 7 мин 05 с. Модель Model S «Plaid» оснащена силовой установкой «Plaid» с тремя электродвигателями и усовершенствованным прототипом шасси.

Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan

Демонстрируя серьёзность своих намерений, компания установила у трассы постоянную зарядную станцию Supercharger.

Tesla также поделилась некоторыми деталями своей рекордной попытки преодоления круга, включая данные о механической мощности и тангенциальном ускорении.

Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan

Данные о мощности показывают, что показатель мощности прототипа Model S Plaid во время прохождения круга достигал 500 кВт.

Tesla обещает побить на трассе Нюрбургринг рекорд Porsche Taycan

Производительность электромобиля Tesla на трассе впечатляет. Тем не менее, попытка побить рекорд Porsche Taycan с помощью модифицированной модели, скорее всего, будет оспариваться в связи с тем, что использовалось несерийное транспортное средство.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходовВ Харькове 23-летняя девушка на кабриолете сбила четверых пешеходов
Беспилотные автомобили получили защиту от насекомыхБеспилотные автомобили получили защиту от насекомых
У Audi готов к премьере e-tron Sportback.У Audi готов к премьере e-tron Sportback.
В Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поездВ Одесской области подросток получил смертельный удар током, перелезая через грузовой поезд
Трассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий ГоликТрассу Днепр - Кривой Рог отремонтируют за 400 млн грн, - Юрий Голик
Блок рекламы


Похожие новости
На Житомирской трассе возле Киева установили первые комплексы Weight-in-MotionНа Житомирской трассе возле Киева установили первые комплексы Weight-in-Motion
Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на НюрбургрингеTesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Илон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model SИлон Маск объявил о новом рекорде Tesla Model S
Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000Porsche представила электрокар Taycan. Запас хода 450 км, цена — до $182 000
Электромобиль Porsche устроил дрэг-гонку на авианосце «Хорнет»
Tesla станут полицейскимиTesla станут полицейскими
Mercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонкаMercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонка
Tesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в КитаеTesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в Китае
Сингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизниСингапур отверг рекламируемый Tesla «электрический образ» жизни
Первый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за суткиПервый электромобиль Porsche проехал 3 425 км за сутки
Последние новости
Подгружаем последние новости