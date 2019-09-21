В Одессе автомобиль въехал в группу митингующих на пешеходном переходе

Пострадали по меньшей мере двое людей, один из них - полицейский.

В Одессе автомобиль въехал в группу митингующих на пешеходном переходе
В Одессе автомобиль въехал в группу митингующих на пешеходном переходе
Фото: dumskaya.net

В Одессе на улице Королева женщина за рулем авто Nissan въехал в группу людей, которые протестовали против строительства на территории детского сада. Об этом сообщили в областном управления полиции.

В знак протеста митингующие ходили по пешеходному переходу и перекрывали движение транспорта.

"Подъехав к толпе, автомобиль Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек - полицейского и участницу акции. Пострадавших доставили в больницу с травмами ног.”, - говорится в сообщении.

Местное издание "Думская" пишет о пяти пострадавших. По сообщению журналистов, травмированный полицейский получил открытый перелом.

Происшествие квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее в школьной столовой Одессы отравились 53 ученика.

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