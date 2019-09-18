Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге

Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге

Как сообщает портал AutoEvolution, его фотографы присутствовали на тестовых заездах прототипов обновленной Tesla Model S, оснащенных, в частности, новой силовой установкой Plaid с тремя электромоторами (в производство данная силовая установка, согласно Маску, поступит приблизительно через год), на Нюрбургринге. Указывается, что в ходе самого удачного заезда модифицированная Model S смогла проехать круг за 7 минут 23 секунды, что на 19 секунд быстрее рекорда Porsche Taycan — рекорда для четырехдверных электромобилей, установленного в августе этого года.

Разумеется, пока это не официальный результат; официальный же заезд Model S должна совершить в среду. Ранее сообщалось о другом рекорде прототипа Model S с силовой установкой Plaid, также не официальном, — на калифорнийской трассе Laguna Seca.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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