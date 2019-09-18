Tesla неофициально побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге

Как сообщает портал AutoEvolution, его фотографы присутствовали на тестовых заездах прототипов обновленной Tesla Model S, оснащенных, в частности, новой силовой установкой Plaid с тремя электромоторами (в производство данная силовая установка, согласно Маску, поступит приблизительно через год), на Нюрбургринге. Указывается, что в ходе самого удачного заезда модифицированная Model S смогла проехать круг за 7 минут 23 секунды, что на 19 секунд быстрее рекорда Porsche Taycan — рекорда для четырехдверных электромобилей, установленного в августе этого года.

Разумеется, пока это не официальный результат; официальный же заезд Model S должна совершить в среду. Ранее сообщалось о другом рекорде прототипа Model S с силовой установкой Plaid, также не официальном, — на калифорнийской трассе Laguna Seca.



