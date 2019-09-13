SkyUp анонсировала запуск рейса из Львова в ОАЭ

Украинская авиакомпания SkyUp 12 сентября объявила об открытии нового направления в Шарджу, который одновременно становится первым рейсом из Львова в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщается на странице международного аэропорта "Львов" в фейсбуке.

"Мы начинаем продажу билетов в солнечные ОАЭ на крыльях SkyUp Airlines", - говорится в сообщении авиакомпании.

Выполнение рейса начнется с 26 октября 2019 года. Он будет выполнятся по средам и субботам.

Стоимость перелета со Львова в Шарджу от 3 220 гривен и с Шарджи во Львов - от 3 215 гривен.