SkyUp анонсировала запуск рейса из Львова в ОАЭ
Рейс "Львов - Шарджа" стартует 26 октября.
Украинская авиакомпания SkyUp 12 сентября объявила об открытии нового направления в Шарджу, который одновременно становится первым рейсом из Львова в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщается на странице международного аэропорта "Львов" в фейсбуке.
"Мы начинаем продажу билетов в солнечные ОАЭ на крыльях SkyUp Airlines", - говорится в сообщении авиакомпании.
Выполнение рейса начнется с 26 октября 2019 года. Он будет выполнятся по средам и субботам.
Стоимость перелета со Львова в Шарджу от 3 220 гривен и с Шарджи во Львов - от 3 215 гривен.
Напомним, в конце июля авиакомпания SkyUp объявила о начале полетов в ГП "МА Львов им. Даниила Галицкого". Сначала сообщалось о рейсе в Харьков и Киев. Затем - в Прагу.