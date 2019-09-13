SkyUp анонсировала запуск рейса из Львова в ОАЭ

Рейс "Львов - Шарджа" стартует 26 октября.

SkyUp анонсировала запуск рейса из Львова в ОАЭ
Фото: facebook/Skyup-airlines

Украинская авиакомпания SkyUp 12 сентября объявила об открытии нового направления в Шарджу, который одновременно становится первым рейсом из Львова в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщается на странице международного аэропорта "Львов" в фейсбуке.

"Мы начинаем продажу билетов в солнечные ОАЭ на крыльях SkyUp Airlines", - говорится в сообщении авиакомпании.

Выполнение рейса начнется с 26 октября 2019 года. Он будет выполнятся по средам и субботам.

Стоимость перелета со Львова в Шарджу от 3 220 гривен и с Шарджи во Львов - от 3 215 гривен.

Напомним, в конце июля авиакомпания SkyUp объявила о начале полетов в ГП "МА Львов им. Даниила Галицкого". Сначала сообщалось о рейсе в Харьков и Киев. Затем - в Прагу.

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